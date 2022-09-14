Губернатор ЕАО направил свою зарплату на поддержку спецоперации на Украине

Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн сообщил, что перевёл свою заработную плату за месяц на нужды спецоперации на Украине и людей, которые находятся в зоне боевых действий.

"Мы приняли решение: свою месячную зарплату направить на поддержку жителей братских республик и бойцов, которые сражаются за мирное будущее нашей страны", — сообщил политик.

Как подчеркнул Гольдштейн, что свои зарплаты направили и его заместители. Сколько конкретно составила помощь, политик не уточнил.