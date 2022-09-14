Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн сообщил, что перевёл свою заработную плату за месяц на нужды спецоперации на Украине и людей, которые находятся в зоне боевых действий.
"Мы приняли решение: свою месячную зарплату направить на поддержку жителей братских республик и бойцов, которые сражаются за мирное будущее нашей страны", — сообщил политик.
Как подчеркнул Гольдштейн, что свои зарплаты направили и его заместители. Сколько конкретно составила помощь, политик не уточнил.
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