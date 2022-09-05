Чуров: обвинения России во вмешательстве в выборы в США — злонамеренная ложь

Обвинения в сторону России о том, что страна вмешивается в ход американских президентских выборов, могут быть квалифицированы как клевета, заявил посол по особым поручениям МИД России Владимир Чуров.

По словам посла, такие "технологии обвинения" в ходе выборной компании, Штаты используют давно.

"Обвинения во вмешательстве России в так называемые "выборы" президента США являются злонамеренной ложью и могут быть квалифицированы как уголовно наказуемая клевета и диффамация", — пояснил Чуров РИА Новости.

Как подчеркнул представитель дипмиссии, делается это для установки контроля над ходом голосования. Кроме прочего, прикрываясь вмешательством со стороны других государств, исход выборов можно "фальсифицировать".