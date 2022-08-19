Политолог рассказал о последствиях признания России "спонсором терроризма"

Политолог Валерий Грешных прокомментировал Pravda.Ru опасения Госдепа из-за намерения конгресса США признать Россию "спонсором терроризма".

"Госдеп сейчас вынужден занимать осторожную позицию в вопросах отношений с нами, поскольку они по уши погрязли в поставках вооружения Украине. И поэтому объявление нас "спонсором терроризма" будет, по сути, означать разрыв дипломатических отношений с РФ. Поэтому Госдеп предупреждает конгресс, что этого делать ни в коем случае нельзя. Но предупреждение Госдепа для конгресса ровным счётом ничего не значит. Потому что конгресс по Конституции выше любого другого учреждения США, в том числе и Госдепа", — заявил Грешных.

По его словам, США ухудшили отношения с России до такой степени, что впереди только отзыв послов. Политолог рассказал, что Москва будет делать, если американский конгресс всё же признает Россию "спонсором терроризма".

"Это означает, что у нас будут развязаны руки в смысле проведения спецоперации и применения всех видов вооружения за исключением тактического ядерного оружия по всей территории Украины. Мы же не бомбим пока что их железные дороги и мосты. Всю гражданскую инфраструктуру мы не трогаем пока. И если американцы пойдут на это, то ситуация на Украине и вообще ситуация в отношениях между Россией и Западом обострится до предела", — отметил собеседник издания.

В пятницу, 19 августа Госдепартамент США неофициально проинформировал конгресс и сенат страны, что у него есть опасения по поводу негативных последствий включения России в список "стран-спонсоров терроризма", сообщает издание Politico.