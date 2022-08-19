Politico: Госдеп США опасается последствий объявления РФ спонсором терроризма

Госдепартамент США неофициально проинформировал конгресс и сенат страны, что у него есть опасения по поводу негативных последствий, если Вашингтон включит Россию в список стран-спонсоров терроризма.

Подобный шаг может поставить под угрозу договорённости, которые позволяют судам с зерном и сельхозпродукцией покидать подконтрольные Киеву черноморские порты. Кроме того, объявление России спонсором терроризма отрежет Штаты от возможности участия американских компаний в деловых отношениях с Москвой.

"На выработку этой договорённости ушли месяцы, и, хотя суда постепенно начинают уходить из Чёрного моря, что немного успокаивает безудержный глобальный продовольственный кризис, нет никаких гарантий, что Россия выполнит свои обязательства, если Соединённые Штаты нападут на неё напрямую", — пишет Politico со ссылкой на источники в Госдепе.

По словам собеседника издания, хрупкие договорённости с Москвой, которые были достигнуты путём тяжёлых переговоров, могут рухнуть в одночасье, что грозит глобальным продовольственным кризисом.