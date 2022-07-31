Полёт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань можно сравнить с ледоколом, который вынесло на песчаный пляж, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам Захаровой, в Вашингтоне окончательно "сбился компас".
"Настолько всё происходящее с американской политичкой неадекватно и сюрреалистично. Стрелка компаса крутится как ненормальная, связь с реальностью утрачена безвозвратно, прицел сбит, и атомный ледокол "Белый дом" давно вынесло на песчаные пляжи", — заявила официальный представитель МИД РФ.
Как подчеркнула Захарова, с одной стороны, полёт Пелоси на Тайвань можно расценить как "военно-политический авантюризм", с другой — "полётом во сне и наяву".
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