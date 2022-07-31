Захарова: визит Пелоси на Тайвань — неадекватно и сюрреалистично

Полёт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань можно сравнить с ледоколом, который вынесло на песчаный пляж, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, в Вашингтоне окончательно "сбился компас".

"Настолько всё происходящее с американской политичкой неадекватно и сюрреалистично. Стрелка компаса крутится как ненормальная, связь с реальностью утрачена безвозвратно, прицел сбит, и атомный ледокол "Белый дом" давно вынесло на песчаные пляжи", — заявила официальный представитель МИД РФ.

Как подчеркнула Захарова, с одной стороны, полёт Пелоси на Тайвань можно расценить как "военно-политический авантюризм", с другой — "полётом во сне и наяву".