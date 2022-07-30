Политолог не исключает военного развития события, если Пелоси посетит Тайвань

В случае визита на Тайвань спикера Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, Китай будет реагировать очень жёстко, в частности, не исключается военное развитие событий.

"Китай же уже заявил, что они вынуждены будут военным способом реагировать на это. Они могут закрыть воздушное пространство. Если они это заявили, я практически не сомневаюсь, что Китай будет действовать действительно военными методами, чтобы остановить этот визит", — приводит слова политолога Леонида Крутакова "Известия".

Согласно его точки зрения, потеря Тайваня для Соединённых Штатов Америки будет настоящей катастрофой, потому как они более не смогут контролировать "комфортное для себя пространство".

"Потеря Тайваня из зоны своего контроля будет означать, что модель рушится окончательно. Это будет означать, что США больше не может контролировать комфортное пространство, которое они сами для себя создавали. Это как развал империи", — заключил политолог.

Ранее официальный представитель Минобороны Китая Тань Кэфэй сообщил, что Пекин ответит военным путём на визит Пелоси на Тайвань.