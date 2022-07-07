Политолог Асафов: От СРЗП на муниципальные выборы пойдут 626 из 900 кандидатов

Партия "Справедливая Россия — За правду" (СРЗП) выдвинула на муниципальные выборы 626 кандидатов в 119 из 125 районов столицы, где 11 сентября состоится голосование, рассказал политолог Александр Асафов. Ранее председатель регионального отделения СРЗП Дмитрий Гусев заявлял, что участвовать в кампании намерены порядка 900 кандидатов от партии.

"Партия "Справедливая Россия-За правду" выдвинула 626 кандидатов, хотя председатель регионального отделения Дмитрий Гусев заявлял, что было подано порядка 900 заявлений на выдвижение в муниципальные депутаты от СРЗП", — сообщил Асафов своем Telegram-канале.

Он отметил, что по числу кандидатов партия занимает на данный момент третье место, уступая "Единой России", поддержавшей на выборах 1417 человек и КПРФ, от которой выдвинулись 984 кандидата.

Асафов также подчеркнул, что СРЗП не стала выдвигать своих кандидатов в семи московских районах, где пройдет голосование — это Левобережный, Старое Крюково, Марфино, Северный, Нагорный, Ломоносовский и Ясенево.

Муниципальные выборы пройдут в Единый день голосования 11 сентября в 125 районах Москвы. В общей сложности москвичи выберут порядка 1,7 тыс. депутатов.