Председатель партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович негативно оценил предложение российского депутата Сергея Миронова переименовать Калининград.
Как напомнил Малинкович, название города является символом победы над нацистами. По этой причине в партии осуждают идею парламентария, отметил российский политик.
"Если Миронову хочется, пусть он свою дачу переименует во Владибалтийск, а Калининград пусть не трогает", — заявил Малинкович, слова которого приводит РИА Новости.
Ранее предложение члена Госдумы раскритиковали власти Калининградской области. В пресс-службе регионального правительства сочли подобные дискуссии неуместными.
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