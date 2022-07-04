В Калининградской области сочли неуместной идею о переименовании региона

Власти Калининградской области прокомментировали предложение главы партии "Справедливая Россия — За правду" Сергея Миронова переименовать административный центр во Владибалтийск. Как подчеркнул представитель регионального правительства Дмитрий Лысков, сейчас рассуждать о новом названии не стоит.

"У нашего города Калининград есть весьма достойное и уже прославленное имя, поэтому сейчас вести дискуссии о каком-то переименовании, по меньшей мере, неуместно", — отметил глава пресс-службы местных властей, слова которого передаёт ТАСС.

Ранее Миронов заявил, что Калининградскую область можно переименовать в Балтийский край. По мнению российского депутата, это название соответствует современной реальности.