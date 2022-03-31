В Калининграде ответили на предложение Киева закрыть границы

Власти Калининграда расстроены требованием Киева о закрытии границ, разделяющих Польшу и Прибалтику с Россией и Белоруссией. Им кажется странным, что Украина руководствуется в своих решениях политическими амбициями, а не экономической выгодой. Об этом заявил глава пресс-службы правительства Калининграда Дмитрий Лысков в беседе с РИА Новости.

"Как мы уже недавно комментировали заявление литовской стороны об ожидании их решения Евросоюза в целом по возможному закрытию транзита российских грузов через Литву, то же самое мы можем, соответственно, ответить украинской стороне. Кроме разочарования и сожаления, сожаления о том, что политические мотивы были поставлены выше общей экономической целесообразности, сказать особо нечего", — сказал Лысков.

Власти Калининграда добавили, что готовы к разным вариантам развития событий, в том числе к наихудшему. По этой причине транспортная инфраструктура региона приводится в повышенную готовность: усиливаются портовые, паромные мощности, аэропорт.

"Однако мы все же рассчитываем на благоразумие наших соседей, на то, что подобное решение будет не принято. Но мы готовы", — сообщил Лысков.

Ранее стало известно о требовании Киева к властям Прибалтики и Польши о закрытии границ с Россией и Белоруссией. Литва до этого также обратилась в Евросоюз с просьбой запретить транзит товаров в Калининградскую область через свою территорию.