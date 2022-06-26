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Евстафьев: Украина может разделиться на несколько частей

Политика

Российский политолог Дмитрий Евстафьев считает, что Украина может разделиться на несколько частей с разными формами.

"Почему мы не допускаем, что будут несколько Украин? ни могут иметь разную форму государственной организации. Какая-то может быть парламентской республикой со столицей, к примеру, в Броварах, а какая-то, может быть, классическая гетманщина. Была ситуация на Украине, в историческое время, когда были давно два гетманства и четыре или пять гетманов. Это нормально", — считает он.

В то же время, политолог отметил, что молодёжь Украины не понимают, за что они ненавидят Россию, потому как киевский режим за это время создал "кокон вранья".

Ранее экс-помощник министра финансов в администрации 40-го президента США Рейгана Пол Крейг Робертс вынес приговор Украине: у неё, как у страны, может не быть будущего.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Олег Артюков
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