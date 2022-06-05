Суздальцев: Варшава может начать спецоперацию на Украине без НАТО

Гипотетическое столкновение Польши с российской армией на Украине вряд ли приведёт к полномасштабной войне России с Североатлантическим альянсом, заявил политолог Андрей Суздальцев.

По его словам, польская сторона может "зайти" на территорию Незалежной с целью начать специальную военную операцию, но при этом не привлекать силы НАТО.

"На территории Польши — возможно, но в случае с территорией Украины это сложнее", — пояснил политолог в беседе с "Украина.ру". — Мы прекрасно понимаем, что Польшу могут обеспечить всем необходимым, чтобы она могла заменить разгромленные ВСУ".

Однако при этом, по мнению политолога, даже если Польшу будет "снабжать" военной помощью ЕС и альянс, силы НАТО вряд ли будут задействованы.

Как пример Суздальцев привёл столкновение между Аргентиной и Великобританией в 1982 году. Лондон уже являлся частью блока, однако участвовал в столкновении "в одиночку".