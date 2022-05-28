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Автор Дмитрий Плотников

Военкор Коц: украинский омбудсмен Денисова лжёт о пытках пленных ВСУ

Политика

Украинский омбудсмен Людмила Денисова рисует апокалипсическую картину содержания пленных ВСУ на территории России.

Военкор Коц: украинский омбудсмен Денисова лжёт о пытках пленных ВСУ

Об этом сообщил военный корреспондент "КП" Александр Коц.

По её словам, якобы украинские военнослужащие ей сообщили, что "русские им вводили неизвестные препараты на букву "М", после чего они теряли сознание и теряли память. Также она заявила, что пленных заставляли учить стихотворение "Простите нас, родные россияне", гимн РФ, историю создания герба и флага РФ".

"Не знаю, как можно учить стихи, потеряв память. Но Денисовой выражаю благодарность. Благодаря таким пугалкам, никаких препаратов или пыток к пленным применять просто не требуется. Они сами всё говорят, лишь бы сказки Денисовой не стали былью. Сам много раз наблюдал. Их даже спрашивать ни о чем не надо. (Рассказывают) 30-минутными монологами, лишь бы препарат с литерой "М" не вкололи. Продолжайте, Людочка, в том же духе", — иронизирует военкор.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Олег Артюков
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