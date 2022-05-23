Политолог Витязева: жители Донбасса для Киева — не люди, а "раковая опухоль"

Граждан Донбасса для киевской власти можно сравнить с "раковой опухолью", заявила политолог Юлия Витязева. По её словам, радикализация общества к жителям Народных Республик, началась уже давно.

Как подчеркнула политолог, российская спецоперация на Украине лишь возвела идею "искоренить русских" в приоритет.

"Для них жители Донбасса — это не люди, а раковая опухоль. Так было всегда. Заявления свидетельствуют о том, что теперь эта стратегия стала приоритетной. Если раньше об этом говорили на уровне идеи, то теперь это руководство в действии", — пояснила политолог в беседе с "Журналистской правдой".

По словам Витязевой, Киев понимает, что Донбасс для Украины потерян навсегда и поэтому сипит громкими заявлениями. То же самое касается и "Азовстали".

"Формулировка о сдаче в плен военных с "Азовстали" в Мариуполе тому пример. Они не скрывают, что идёт радикализация общества. Украина — страна террористов", — резюмировала политолог.