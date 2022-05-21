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Автор Екатерина Широкова

Политолог Крутаков: нужно брать Одессу под контроль — это выход Дуная

Политика

Цель НАТО ослабить позиции России в Чёрном и Азовском море, заявил политолог Леонид Крутаков. По его словам, выходы "на воду" стратегически важны для страны, поэтому необходимо "брать и Одессу".

Политолог Крутаков: нужно брать Одессу под контроль — это выход Дуная

Как подчеркнул политолог, Одесса с выходом на Дунай, может дать значительное укрепление позиций для российской стороны.

"Крым и Азовское море принципиально важны, нужно ещё Одессу брать под контроль, так как это выход Дуная. Сегодня главная водная европейская артерия соединилась с Чёрным морем. Безусловно, под ослаблением России можно подразумевать лишение её торговых и коммуникационных преимуществ, в первую очередь в Чёрном море", — пояснил политолог в беседе с "Журналистской правдой".

Кроме того, как подчеркнул Крутаков, не менее важны и выходы в Азовское море, так как они "стали серьёзным аспектом", как и порты в Мариуполе, с которых вывозили украинское зерно на продажу в Европу.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Олег Артюков
Темы одесса россия азовское море леонид крутаков
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