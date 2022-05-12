Кадыров: "Если будет приказ поменять на Украине власть — проще простого"

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём очередном обращении заявил, что, если будет приказ президента поменять на Украине власть и посадить туда достойных людей — это проще простого.

Лидер Чечни считает, что власть, духовенство и элита Украины "поступают тупо", отдавая своё государство как "плацдарм Америке". Это, по словам Рамзана Кадырова, привело к тому, что братские народы России и Украины воюют.

Он также рассказал, что был на Украине несколько раз и ему там очень понравилось. А теперь он разочаровался, потому что там пишут "всякую чушь и ерунду".

"Все, кто лают сегодня против России — они понимают только язык войны. А языку войны мы с детства научились, и можем петь, танцевать, что угодно", — говорит Кадыров.

Напоследок глава Чечни призвал украинский народ успокоить "этого наркомана Зеленского".

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