Станкевич: война вскоре может стать реальностью для крупных городов России

Для России появилась прежде невообразимая прямая угроза, которой не было раньше. И это может стать серьёзной причиной для выноса на мировую политическую сцену ядерного оружия. Такое мнение высказал политолог Сергей Станкевич.

Эксперт напомнил в беседе с Украиной.ру, что в апреле в Германии на авиабазе "Рамштайн" сорок стран создали военно-политическую коалицию, которая стремится к победе Украины на поле боя. Отсюда можно сделать вывод, что ситуация постепенно скатывается к мировой войне, считает аналитик.

На это указывают и другие обстоятельства, например, принятие закона о ленд-лизе, согласно которому за полгода США смогут потратить более 20 млрд долларов на перевооружение Украины. И это уже серьёзно угрожает безопасности России, добавил аналитик.

Он заметил, что авиация, ракеты, ствольная и реактивная артиллерия могут быть использованы для переноса боевых действий на территорию России. Так, например, американская РСЗО "Хаймарс" с дальностью стрельбы до 300 км от украинской границы сможет достать до Белгорода, Курска, Брянска и Ростова-на-Дону.

"Рамштайн" и ленд-лиз означают переход США и их союзников к непосредственному участию в войне против России. Поэтому в ближайшие месяцы война может стать реальностью для крупных городов России, констатировал собеседник издания.