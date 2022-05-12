EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Максим Александров

Станкевич: от ядерной войны удерживает лишь гарантия взаимного уничтожения

Политика

На фоне развития кризиса на Украине политики и эксперты всё больше говорят о возможности применения ядерного оружия. Запрещать людям обсуждать эту тему бессмысленно, но власти должны объяснять, как обстоят дела в реальности, считает политолог Сергей Станкевич.

Станкевич: от ядерной войны удерживает лишь гарантия взаимного уничтожения

Эксперт заметил в беседе с Украиной.ру, что по классической военной теории военные действия в первую очередь подчиняются политической цели. Так, любая держава, использующая военную силу, должна чётко сформулировать жизненно важную для себя политическую цель, которую она хочет достичь, и в ходе войны её не потерять.

И с этой точки зрения, такой политической цели, ради которой кто-либо рискнул бы прибегнуть к стратегическому ядерному оружию, нет. Ведь в такой ситуации победителей не будет, а взаимное уничтожение гарантируется. Это должно удержать человечество от "преступной глупости", заключил собеседник издания.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Максим Александров, Куратор: Олег Артюков
Темы россия украина
Sberbank
Новости
Спецслужбы Украины готовят провокацию в Днепре и обвинят ВС РФ в убийствах
Посол Нечаев: "Отказ ФРГ от российских энергоресурсов вызовет волнения в массах"
Станкевич: война вскоре может стать реальностью для крупных городов России
В честь погибшего на Украине тюменца был открыт мемориал
Таролог Хуснетдинова предсказала будущее Зеленского: "Он потеряет защиту"
Начался штурм Северодонецка: со стороны Рубежного вошли первые части РФ
Российская авиация уничтожила склад вооружений ВСУ в Харьковской области
Чумаков: люди с хроническими заболеваниями часто становятся жертвами "омикрона"
Дипломат: НАТО может пригласить Финляндию и Швецию уже в июне
Вирусолог Чепурнов: в России ожидаются новые волны COVID-19
Популярное
Силовые структуры
Группы боевиков с "Азовстали" вышли на связь с ВС РФ для обсуждения сдачи в плен

Украинские боевики, заблокированные на "Азовстали", вышли на связь с российскими военными

Группы боевиков с "Азовстали" вышли на связь с ВС РФ для обсуждения сдачи в плен
Военкор Котёнок: десять тысяч солдат Польши войдут на Украину 22 мая
Политика. Новости и аналитика
Военкор Котёнок: десять тысяч солдат Польши войдут на Украину 22 мая
Силовые структуры
Истребители ВВС Украины активизировались в районе Николаева и Харькова
Силовые структуры
Пекло для "Азова": боевик вылез из бункера и показал "нечеловеческие условия"
Ирина Шлионская Из водяных чудовищ делают культы Ирина Шлионская Ольга Лебедева Офис Зеленского: прекратить переговоры с Россией приказал Борис Джонсон Ольга Лебедева Любовь Степушова Цветочные протесты в Риге: Латвия на грани восстания Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Сивков: пока Россия занята Украиной, в мире нарастает напряжённость 
Бывший СССР
Эксперты перечислили, какие территории могут присоединиться к России
Сивков: если ВСУ нападут на Приднестровье, то Россия развернёт сухопутный фронт
Силовые структуры
Сивков: если ВСУ нападут на Приднестровье, то Россия развернёт сухопутный фронт
Последние материалы
Литовкин: "НАТО ведёт войну с РФ руками и жизнями украинцев"
ВКС РФ нанесли ракетный удар по военному объекту ВСУ в Черниговской области
ВС РФ нанесли удары по 16 пунктам управления и ряду складов боеприпасов ВСУ
Глава Чечни Кадыров: на заводе "Заря" взяты в плен бойцы теробороны Украины
Станкевич: от ядерной войны удерживает лишь гарантия взаимного уничтожения
Inside Over: ВС Франции не готовы к вооружённому конфликту из-за дефицита оружия
ВС России перехватили 14 реактивных снарядов на Украине
Bloomberg: российский рубль стал лучшей мировой валютой с начала года
Медведев о ядерной войне РФ с НАТО: "Катастрофический итог для всех сценариев"
Швеция планирует подать заявку на вступление в альянс НАТО 16 мая
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников