Станкевич: от ядерной войны удерживает лишь гарантия взаимного уничтожения

На фоне развития кризиса на Украине политики и эксперты всё больше говорят о возможности применения ядерного оружия. Запрещать людям обсуждать эту тему бессмысленно, но власти должны объяснять, как обстоят дела в реальности, считает политолог Сергей Станкевич.

Эксперт заметил в беседе с Украиной.ру, что по классической военной теории военные действия в первую очередь подчиняются политической цели. Так, любая держава, использующая военную силу, должна чётко сформулировать жизненно важную для себя политическую цель, которую она хочет достичь, и в ходе войны её не потерять.

И с этой точки зрения, такой политической цели, ради которой кто-либо рискнул бы прибегнуть к стратегическому ядерному оружию, нет. Ведь в такой ситуации победителей не будет, а взаимное уничтожение гарантируется. Это должно удержать человечество от "преступной глупости", заключил собеседник издания.