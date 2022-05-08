Володин: с начала спецоперации на Украине против РФ ввели более 7 тысяч санкций

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что с начала спецоперации на Украине против России западные лидеры ввели 7374 санкции. Тогда как до начала демилитаризации и денацификации в Незалежной, рестрикций было 2754.

Как подсчитал Володин, всего против России с 2014 года, за восемь лет, ввели более 10 тысяч ограничений.

"10 128 санкций введено против нашей страны. Больше, чем против какого-либо другого государства за всю историю их существования", — заявил Володин. — Всё, что нас не убивает, делает сильнее".

Кроме того, спикер подчеркнул, что, вероятно, для американского президента Джо Байдена есть только одна "альтернатива" санкциям и это Третья мировая война.