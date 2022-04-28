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Автор Антон Уткин

Генерал СБУ: если у Германии закончилось оружие для Украины, возьмем деньгами

Политика

Германия и другие страны Европы уже опустошили свои военные склады, отправив всё вооружение на Украину. Теперь пусть платят за закупки в США, считает генерал СБУ.

Генерал СБУ: если у Германии закончилось оружие для Украины, возьмем деньгами

Если у ФРГ и других стран-членов НАТО закончилось вооружение для Киева, они должны профинансировать приобретение Украиной оружия у Соединённых Штатов. Иностранное вооружение уже вовсю используется украинской армией, но надо ещё, заявил бывший замглавы СБУ Виктор Ягун.

Сейчас европейские страны разрабатывают новую систему ленд-лиза, по которой американский военно-промышленный комплекс будет производить вооружение для Украины. Но передавать бесплатно оружие Киеву США не собираются, а кто-то должен за него платить.

Германия уже давно не планировала полномасштабных боевых действий, так как была окружена странами НАТО. Этим объясняется тот факт, что на складах бундесвера не было большого запаса оружия.

"Когда это [Крымская весна — ред. Pravda. Ru] все началось в 14-м году, выяснилось, что у них и танков не хватает своих, и еще чего-то нет", — отметил Ягун.

Старое советское оружие времён ГДР уже отправлено Украине как напрямую, так и через посредников. Власти Германии сообщили, что больше для Киева вооружения нет.

"Зато у них есть деньги — пусть оплачивают услуги других стран", — заявил генерал СБУ.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Олег Артюков
Темы украина германия
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Генерал СБУ: если у Германии закончилось оружие для Украины, возьмем деньгами
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