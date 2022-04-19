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Автор Дмитрий Плотников

Вассерман: Русская Украина должна воссоединиться с остальной Россией

Политика

Подавляющее большинство украинских граждан – русские, как минимум, по образу мыслей.

Вассерман: Русская Украина должна воссоединиться с остальной Россией

Сегодня они являются заложниками террористического преступного режима "профессиональных украинцев", пришедших к власти после госпереворота 2014 года. Это в эфире "Правда жизни" сказал депутат Госдумы и политический эксперт Анатолий Вассерман.

Он настаивает, чтобы русская Украина была в самом ближайшем будущем реинтегрирована в состав РФ или беды не миновать.

"Воссоединение Украины с РФ – жизненно необходимо... Громадное количество граждан Украины – русские. По крайней мере, по родному языку – совершенно несомненно", – подчеркнул Вассерман.

Эксперт припомнил, как в 2008 году институт общественного мнения профессора Джорджа Гэллапа (США), в рамках социсследования в странах постсоветского пространства создал два комплекта бланков для ответов: один был составлен на госязыке, утвержденном на территории, где проводили опрос, второй был на русском языке.

И на Украине и в РФ бланков на русском использовали в равной степени.

"Именно из-за того, что большинство граждан Украины – русские, отделить их от остальных русских можно только принудительно", – подытожил Вассерман.

Эксперт напомнил и о достигнутом на выборах в начале 2010 г. поразительном антирекорде Ющенко: он набрал всего чуть более 5% голосов – такой феноменальный результат не имел еще ни один действующий глава государства.

И затем "профессиональные украинцы" – тот, кто хотел извлечь какую-то выгоду из отделения Украины от России, поняли, что они больше не могут больше мирно удерживать Украину изолированной от остальной России, а значит, следующий государственный переворот сопровождался уже не просто силовым путем, а откровенным террором, со стрельбой в спину своим же 18 февраля 2014 г. на улицах, примыкающих к площади Независимости в Киеве.

В столице Украины и на оккупированных территориях террор с тех пор идет совершенно открыто. И как ни крути, без этих "профессиональных украинцев" жизненно необходимо воссоединение Украины с остальной Россией, уверен аналитик.

Без этого воссоединения Незалежная останется источником повышенной опасности для самой себя и для всех окружающих, ведь вести явно террористическую политику можно лишь ссылаясь на внешних врагов. Именно так киевский режим становится опасной для остальной России, констатирует Анатолий Вассерман.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Олег Артюков
Темы анатолий вассерман
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