Политолог Суздальцев: у Киева нет шансов победить в битве за Донбасс

У Киева нет перспектив победить в битве за Донбасс. Такое мнение высказал российский политолог Андрей Суздальцев.

Эксперт заявил в беседе с РИА Новости, что у Украины нет шансов переломить ситуацию. Аналитик полагает, что стратегия киевских властей состоит в затягивании переговоров и переоснащении армии.

"Они надеялись, что та группировка, которая находится в районе Краматорска и Славянска, будет перевооружена, и она должна устоять. Но, на наш взгляд, у них перспективы нет", — высказался Суздальцев.

По его мнению, военная спецоперация России на Украине с вечера воскресенья вступила в активную фазу и она может закончиться уже через 10-14 дней, при условии, что войска ДНР и России сумеют продавить группировку ВСУ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решающая битва за Донбасс уже началась.