У Киева нет перспектив победить в битве за Донбасс. Такое мнение высказал российский политолог Андрей Суздальцев.
Эксперт заявил в беседе с РИА Новости, что у Украины нет шансов переломить ситуацию. Аналитик полагает, что стратегия киевских властей состоит в затягивании переговоров и переоснащении армии.
"Они надеялись, что та группировка, которая находится в районе Краматорска и Славянска, будет перевооружена, и она должна устоять. Но, на наш взгляд, у них перспективы нет", — высказался Суздальцев.
По его мнению, военная спецоперация России на Украине с вечера воскресенья вступила в активную фазу и она может закончиться уже через 10-14 дней, при условии, что войска ДНР и России сумеют продавить группировку ВСУ.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решающая битва за Донбасс уже началась.
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