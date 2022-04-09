Министр обороны ФРГ: В Германии кончилось оружие для Украины

На немецких армейских складах закончилось оружие для Украины, сообщила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт в интервью изданию Augsburger Allgemeine.

Глава оборонного ведомства ФРГ Кристина Ламбрехт рассказала, что Германией достигнут предел в поставках вооружения Киеву. Все доступные запасы бундесвера опустели, и помочь Украине смогут лишь прямые поставки от оборонных предприятий, сообщает Augsburger Allgemeine.

"Должна сказать честно, что в плане поставок из запасов бундесвера сейчас мы достигли предела", - отметила Ламбрехт.

Министр уточнила, что современное оружие на складах остаётся, на предназначено оно исключительно для армии страны и ближайших союзников. Политик пообещала не прекращать поддержку Киева, но теперь это будет зависеть от производителей вооружения, если удастся договориться с ними о прямых поставках.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал Киеву отдать всё вооружение из армейских запасов, как минимум те виды оружия, которые можно быстро привезти на Украину. Российский МИД напомнил странам НАТО, что те "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму.