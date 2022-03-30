Руководство партии ЛДПР назначило первого заместителя лидера партии Владимира Жириновского.
По единогласному решению членов партии, на этот пост был выбран депутат Госдумы Алексей Диденко. Информация о назначении первого зама главы фракции ЛДПР появилась в её Telegram-канале.
"Высший совет ЛДПР единогласно принял решение назначить депутата Госдумы от ЛДПР Алексея Диденко первым заместителем руководителя ЦА ЛДПР", — говорится в сообщении фракции.
Уточняется, что решение о назначении первого заместителя партии было принято ввиду необходимости подготовки к единому дню голосования, а также и "для усиления работы всех органов ЛДПР и их структурных подразделений".
Ранее вопрос о вероятных преемниках Жириновского уже поднимался руководством партии ЛДПР ввиду его продолжительной госпитализации. В числе тех, кто мог бы взять на себя обязанности лидера фракции, помимо Алексея Диденко, назывались бывший губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв и депутат Андрей Луговой.
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