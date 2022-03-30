В ЛДПР выбрали первого заместителя главы партии Жириновского

Руководство партии ЛДПР назначило первого заместителя лидера партии Владимира Жириновского.

По единогласному решению членов партии, на этот пост был выбран депутат Госдумы Алексей Диденко. Информация о назначении первого зама главы фракции ЛДПР появилась в её Telegram-канале.

"Высший совет ЛДПР единогласно принял решение назначить депутата Госдумы от ЛДПР Алексея Диденко первым заместителем руководителя ЦА ЛДПР", — говорится в сообщении фракции.

Уточняется, что решение о назначении первого заместителя партии было принято ввиду необходимости подготовки к единому дню голосования, а также и "для усиления работы всех органов ЛДПР и их структурных подразделений".

Ранее вопрос о вероятных преемниках Жириновского уже поднимался руководством партии ЛДПР ввиду его продолжительной госпитализации. В числе тех, кто мог бы взять на себя обязанности лидера фракции, помимо Алексея Диденко, назывались бывший губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв и депутат Андрей Луговой.