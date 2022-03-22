Военный эксперт объяснил, по какой методике действуют ВСУ и националисты

Тактика боевых действий, которые ведут ВСУ и националисты на Украине, пример западной школы. Такое мнение высказал эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин в стриме RT "Летучка".

Он заметил, что так же действуют и террористические организации. Например, подобной тактики придерживался Запад в Сирии, где банды террористов захватывали города и действовали там, вызывая ожесточение у населения.

По словам аналитика, основная задача, которую сейчас ставят ВСУ и националистические батальоны, это создание гуманитарной катастрофы, чтобы затем обвинить в ней Россию.

Так, как действовали в Ираке американцы, сносившие под ноль города и заходившие на зачистку уже после того, как там никого в живых не оставалось, российские военные действовать не могут, поскольку украинцы это наш братский народ, заключил военный эксперт.