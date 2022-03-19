Военкор из США Логан: американцам врут о националистах на Украине

Американская журналистка Лара Логан раскритиковала правительство Соединенных Штатов за отношение к спецоперации в Донбассе. По её словам, американскими СМИ замачивается информация о нацизме на Украине.

Известная журналистка и телеведущая из США Лара Логан, прославившаяся своими репортажами с мест боевых действий, в интервью телеканалу Real America’s Voice рассказала, что американские СМИ наводнили недостоверные сведения, пишет Политроссия. Причём нынешний масштаб дезинформации имеет невиданный размах.

Логан напомнила, что занимается освещением вооружённых конфликтов почти три десятилетия, но такого размаха фейков и пропаганды ещё не видела. Американских обывателей буквально насильно заставляют ненавидеть власти России, отметила женщина. Жителей Соединённых Штатов убеждают, что о Кремле говорить стоит только плохое, тогда как Украину необходимо любить.

Среди корреспондентов США это не первый случай, недавно журналисты CNN чуть не сорвали ведущуюся информационную войну Запада против России. Канал случайно подтвердил правдивость данных России о ситуации в Мариуполе. В эфир попал ролик, где показывалось, как националистические батальоны заставляют мирных граждан быть "живым щитом".

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