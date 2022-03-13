"Помогите! Направьте авиацию!": нацисты в Мариуполе умоляют Киев о помощи

Окопавшиеся в Мариуполе нацисты осознали, что их конец близок. Они умоляют Киев помочь авиацией и новейшей зарубежной техникой.

Заместитель командира националистического батальона "Азов" (организация запрещена в России) по кличке "Калина" опубликовал видеообращение к киевским властям, где описал ситуацию в Мариуполе, пишет Политцентр. По его словам, оборона и контратаки оказались бесполезными, российские войска неумолимо продвигаются. Последняя надежда нацбатов - авиация и новейшая иностранная техника.

"Мы видим и слышим, что Украина получает новейшее вооружение, работают Байрактары и наша авиация. Давайте применим это всё и на нашем направлении", – умоляет боевик Киев.

Официальный представитель МИД ЛНР Родион Мирошник считает, что появление видео - результат осознания нацистами близкого конца. Ранее в Киеве уже намеревались перебросить к Мариуполю подкрепление из Днепропетровска, но получили предупреждение от разведки США о готовности к этому русских.

Киевский режим не зря опасается падения Мариуполя. Помимо сокрушительного удара по репутации, это поможет освободить большие резервы союзников (армий России и ЛДНР) для дальнейшего наступления на столицу Украины и другие территории.

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