Посольство РФ в США назвало "охотой на ведьм" обвинения против Елены Брэнсон

Посольство России в США прокомментировало выдвинутые в Америке претензии против председателя Координационного совета российских соотечественников Елены Брэнсон, которую обвинили в якобы нелегальной работе иностранным агентом.

По шести пунктам обвинения Брэнсон грозит до 35 лет тюрьмы. В посольстве считают, что это не что иное, как часть антироссийской кампании.

"Выдвинутые претензии возмутительны и абсолютно необоснованны. Это элемент широкомасштабной антироссийской кампании, которая напоминает "охоту на ведьм" в худших традициях маккартизма", — говорится в официальном Telegram-канале дипмиссии. — "Требуем прекращения гонений на соотечественников".

Кроме того, в дипмиссии подчеркнули, что власти США препятствуют сохранению культурного и языкового наследия выходцев из России.

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