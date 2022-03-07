Третий раунд переговоров между Россией и Украиной начался

Третий раунд переговоров, согласованных между делегациями России и Украины, начался в белорусской Беловежской пуще.

Первый раунд переговоров, в ходе которого Москва и Киев определили ряд приоритетных вопросов, по которым разграничены "определенные решения", состоялся 28 февраля.

Второй раунд был проведен 3 марта, и в результате этих переговоров стороны согласовали ряд вопросов гуманитарного характера, включая возможность временного прекращения огня для организации гуманитарных коридоров и доставки медикаментов и продовольствия в районы наиболее интенсивных боевых действий. Эти договорённости, напомним, с завидным постоянством Украиной срываются.

На третью встречу переговорщики от Незалежной уже традиционно опоздали.