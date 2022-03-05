Указ Путина: семьи погибших военных на Украине получат 5 млн рублей

Президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах семьям погибших военных на Украине или в Сирии. Речь идет о дополнительной выплате в 5 млн рублей, сказано на сайте Кремля.

Кроме того, в случае, если военнослужащие получили ранения, им будет выплачено дополнительно по 3 млн руб.

Как следует из документа, данные единовременные выплаты не повлияют на право получения прочих выплат и предоставление мер социальной поддержки, предусмотренных федеральным и региональным законодательством.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, сколько получат денег семьи погибших российских военнослужащих. По его словам, речь идёт о сумме в 1 млн рублей на каждую семью от Минобороны и более 1 млн рублей из федерального бюджета.

Вооружённые силы России потеряли в ходе спецоперации на Украине 498 военнослужащих, тогда как потери украинской армии составили 2870 человек, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

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