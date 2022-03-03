"Понимание по гуманитарным вопросам": чего достигли в переговорах РФ и Украина

В результате переговоров 3 марта между Москвой и Киевом достигнуто понимание по гуманитарным вопросам, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

"Понимание по гуманитарным вопросам в такой тяжёлой ситуации очень важно", — сообщил пресс-секретарь президента России.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что Минобороны двух стран ещё предстоит определить механику функционирования гуманитарных коридоров.

Как заявил советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк, в ближайшее время Москва и Киев организуют специальные каналы связи для организации гуманитарных коридоров в местах, где будет прекращен огонь. По ним также будет возможно доставить лекарства и продукты питания в места наиболее ожесточенных боев.

Напомним, на совещании с постоянными членами Совбеза глава государства Владимир Путин заявил, что все члены семей военнослужащих, погибших в ходе операции на Украине, получат 7 миллионов рублей. Кроме того, российский лидер сообщил о дополнительных выплатах в размере 5 миллионов рублей.

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