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Автор Николай Ткаченко

Коротченко назвал возможные сроки завершения операции на Украине

Политика

Цели первых часов военной операции России на Украине вполне ясны: лишить генштаб ВСУ возможности беспрерывного управления войсками, уничтожить сеть военных аэродромов, оперативно-тактические ракеты и системы ПВО.

Коротченко назвал возможные сроки завершения операции на Украине

Всё это необходимое условие для проведения дальнейшей сухопутной операции армии России. Об этом рассказал полковник запаса, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в интервью argumenti. ru.

Военный аналитик отметил максимальную решительность целей и задач проводимой операции. По его мнению, на первом этапе действий возможно как минимум установление контроля над всем Юго-востоком Украины и выход к Приднестровью, где российские военные соединятся с группировкой миротворцев, там находящихся.

По словам эксперта, пока трудно сказать, примут ли решение о дальнейшем наступлении или военные остановятся на Днепре. Но если Москвой будут поставлены более масштабные задачи, то вполне возможно и продвижение на Западную Украину, добавил полковник запаса.

Он также высказал мнение относительно сроков проведения операции. Завершиться она должна максимум в течение двух недель, однако это может быть и намного раньше. Например, в течение пяти-семи дней, в зависимости от конкретной динамики, заключил Коротченко.

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«Украина – нестабильное государство, которое продолжит распадаться»
Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Олег Артюков
Темы москва россия украина приднестровье игорь коротченко
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