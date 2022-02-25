Коротченко назвал возможные сроки завершения операции на Украине

Цели первых часов военной операции России на Украине вполне ясны: лишить генштаб ВСУ возможности беспрерывного управления войсками, уничтожить сеть военных аэродромов, оперативно-тактические ракеты и системы ПВО.

Всё это необходимое условие для проведения дальнейшей сухопутной операции армии России. Об этом рассказал полковник запаса, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в интервью argumenti. ru.

Военный аналитик отметил максимальную решительность целей и задач проводимой операции. По его мнению, на первом этапе действий возможно как минимум установление контроля над всем Юго-востоком Украины и выход к Приднестровью, где российские военные соединятся с группировкой миротворцев, там находящихся.

По словам эксперта, пока трудно сказать, примут ли решение о дальнейшем наступлении или военные остановятся на Днепре. Но если Москвой будут поставлены более масштабные задачи, то вполне возможно и продвижение на Западную Украину, добавил полковник запаса.

Он также высказал мнение относительно сроков проведения операции. Завершиться она должна максимум в течение двух недель, однако это может быть и намного раньше. Например, в течение пяти-семи дней, в зависимости от конкретной динамики, заключил Коротченко.

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