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Автор Николай Ткаченко

Аналитик Козин объяснил, когда должна завершиться спецоперация на Украине

Политика

Итоги первого дня спецоперации на Украине в целом удовлетворительны, не на "тройку", а на "пятёрку". Однако нельзя за один день добиться реализации всех стратегических целей, которые существуют. Такое мнение высказал член-корреспондент Академии военных наук, ведущий эксперт МГИМО Владимир Козин в эфире телеканала "Царьград".

Аналитик Козин объяснил, когда должна завершиться спецоперация на Украине

Эксперт также поделился своим прогнозом о сроках завершения операции России на Украине. Он считает, что закончится она тогда, когда будут выполнены все цели, минимальные и максимальные.

Однако если внимательно следить за объявлениями, которые относятся чисто к гражданской авиации, то она должна закончиться в 3 часа 45 минут утра 2 марта 2022 года, то есть тогда, когда возобновится гражданское авиасообщение в южном направлении Российской Федерации, заявил военный аналитик.

Он добавил, что эта операция может закончиться и раньше, но всё зависит от того, насколько Запад будет или не будет продолжать подзуживать киевский режим, который ещё пока находится у власти.

Ранее израильский эксперт Яков Кедми предположил, каким может быть следующий ход России в большой игре с Западом.

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Спецоперация. День второй: Это не покажут по ТВ
Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Олег Артюков
Темы россия украина яков кедми
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