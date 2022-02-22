Блокировка имущества и сделок: Байден ввел санкции против ДНР и ЛНР

Американский президент Джо Байден подписал указ о блокировании имущества ряда лиц и запрете определенных сделок в связи с признанием Москвой самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Белый дом.

"Признание Российской Федерацией так называемых Донецкой Народной Республики (ДНР) или Луганской Народной Республики (ЛНР), являющихся регионами Украины, противоречит обязательствам России по Минским соглашениям и еще больше угрожает миру, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины, и, таким образом, представляет собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", — следует из текста документа.

Указ президента США запрещает инвестиции в ДНР и ЛНР, а также импорт в США любых товаров, услуг или технологий из данных республик.

Также документ разрешает налагать ограничительные меры на любое лицо, решившее действовать в этих регионах.

Как отмечается в указе, всё имущество и доли в имуществе, которые находятся в США или в дальнейшем попадают в США, принадлежащие лицам, связанным с ДНР и ЛНР, будут заблокированы.

Напомним, американский лидер провел телефонные переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским, в результате чего осудил признание Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик. Байден проинформировал о планируемых санкциях против России.

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