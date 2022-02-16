Майкл Бом объяснил, зачем Байден назвал дату "вторжения" России на Украину

Президент США Джо Байден намеренно заявил о том, что 16 февраля состоится "вторжение" России на Украину. Это была часть его хитрого плана. Такое мнение высказал американский журналист и политолог Майкл Бом в эфире ток-шоу "Время покажет" на Первом канале.

В студии обсуждали, что это было, после того как в назначенный день ничего не произошло. Ведущий Анатолий Кузичев обратился к американскому гостю, в надежде, что хоть он сможет что-то объяснить. И Майкл предложил свою версию, зачем Байден это сказал.

"Стратегия очень простая. Это осознанная политика США. Обычно это не делается публично, но это особый случай. Чем больше американские власти будут разоблачать все потенциальные планы Кремля (а их очень много), тем легче срывать каждый из этих планов. Это как в тире. Обнаруживается какой-то план, потом они стреляют по этому плану. То есть публичное разоблачение плана срывает эти планы", — заявил аналитик.

По его мнению, план "вторжения" на самом деле был, и Владимир Путин, "героически воздержавшись" от него, подставил Байдена.

На вопрос ведущего, как отличить раскрытый план от тупого вранья, Бом ответил, что он не может этого сделать, так как не верит ни американским, ни российским властям, пока не увидит доказательств.

Однако на прямой вопрос, видел ли он доказательства, журналист ответил коротко: "Нет".

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