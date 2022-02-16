Американский президент Джо Байден в своём специальном обращении заявил, что не верит в желание России начать разрушительную войну с Украиной. Лидер США напомнил о событиях Второй мировой войны, когда американцы и русские сражались вместе, и добавил, что не считает граждан России врагами.

Россияне не оставили без внимания слова Байдена. Они высказали всё, что думают по поводу США и их политики, на сайте издания РИА Новости в комментариях к статье. Вот некоторые из интересных высказываний:

"Конечно, мы не хотим войны, не уважаемый Байден, войны хотите вы и все для этого делаете".

"А он сказал что-нибудь про себя, что он Джо Байден, типа президент США, и что всех узнаёт и помнит? Нужно же убедиться, что он при памяти!"

"Похоже, Джо Байден лучше знает русский народ, чем Путин".

"Очередная неудачная попытка пустить пыль в глаза. Репутация США как агрессора и нежелательного государства на планете закреплена окончательно. Он бы еще к сирийцам обратился с подобным нытьём".

"Сонный Джо отплясывает гопака".

"Россияне не враги, а интересно американцы кто россиянам? Если не враги — распускайте НАТО".

"Уберите частичку "не" в словах шаткого и Вы поймёте всю реальную суть обращения этого".

"Прежде чем кинуть бомбу, США всегда клянется в любви и уважении".

"Да, мы вам не враги… Но Вы нам и не друзья… Да и никогда не были ими. Надеюсь, и не будете — таких друзей… в музей!"

"Стоя одной ногой в могильной яме, желает закончить свой путь миротворцем?"

"Какая пламенная речь, у меня аж майка промокла от слёз".

"Господин Байден, в военной доктрине США чётко написано, что мы для вас враги. Сначала исправь документ, потом говори… И вообще, ты кто такой, чтобы нам указывать, что нам делать и как нам жить? Куда американские психиатры смотрели, когда тебя к выборам допускали?"

"Причем тут верю — не верю. Америка сказала — нападает, значит нападает. Вот только, пожалуйста, с датой определитесь".

(Орфография и пунктуация авторов сохранены).