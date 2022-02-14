Экс-депутат Рады объяснил, откуда взялась дата "вторжения" России 16 февраля

Ситуация, сложившаяся сейчас вокруг Украины, напоминает февраль 2014 года, когда был большой политический кризис, и европейцы заняли одну позицию, а американцы другую. И они дали команду на госпереворот. Это почерк англосаксов. Такое мнение высказал экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник в эфире телеканала "Царьград".

Политик считает, что сегодня происходит то же самое. Он уверен, что России не выгоден конфликт и война рядом с её территорией, что чревато большими санкциями и проблемами. Украинскому народу такой конфликт тоже не выгоден, так как вся территория становится площадкой для разрешения вопросов недипломатическим путём.

Выгодна война, по мнению бывшего депутата, только американцам, которые это не говорят напрямую, но реально влияют на украинскую власть.

Олейник выдвинул также свою версию, откуда взялись даты предполагаемого "вторжения" России на Украину. Он заметил, что Генштаб ВС РФ отрабатывает все сценарии в мире, но окончательное решение о применении того или иного сценария и времени принимает Верховный Главнокомандующий, то есть президент России Владимир Путин.

"У меня вопрос: с кем поделился Путин о дате вторжения России? Вероятно, этой даты нет, потому что нет принятого решения", — сделал вывод собеседник канала.

То есть, возможно, на 16 февраля готовится какая-то провокация, дату которой знают или предполагают на Западе, поскольку Россия предупредила, что ответит в случае начала кровопролития в Донбассе, заключил экс-депутат Рады.

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