Украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко прокомментировал обращения мировых лидеров к своим гражданам на территории страны, в которую может "вторгнуться" Россия. Как подчеркнул дипломат, подобные призывы покинуть Украину заставляют местных жителей паниковать.
"Проблема в том, что украинцев подталкивают к панике. Авиакомпании отменяют рейсы, инвесторы выводят свои средства. Украинцы чувствуют, что их бросили", — сказал Пристайко, слова которого приводит телеканал CNBC.
Вместе с этим посол указал на невозможность некоторых граждан покинуть Украину. В качестве примера политик привёл свою семью, а также друзей. Хоть и слово "брошенные" может показаться слишком эмоциональным, так себя чувствует народ, заключил Пристайко.
Ранее норвежская авиакомпания Norwegian сообщила об отмене полётов над Украиной из-за напряжённой обстановки. С рекомендацией покинуть эту страну выступили следующие государства:
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