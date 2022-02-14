Украинский посол в Британии обвинил Запад в "подталкивании украинцев к панике"

Украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко прокомментировал обращения мировых лидеров к своим гражданам на территории страны, в которую может "вторгнуться" Россия. Как подчеркнул дипломат, подобные призывы покинуть Украину заставляют местных жителей паниковать.

"Проблема в том, что украинцев подталкивают к панике. Авиакомпании отменяют рейсы, инвесторы выводят свои средства. Украинцы чувствуют, что их бросили", — сказал Пристайко, слова которого приводит телеканал CNBC.

Вместе с этим посол указал на невозможность некоторых граждан покинуть Украину. В качестве примера политик привёл свою семью, а также друзей. Хоть и слово "брошенные" может показаться слишком эмоциональным, так себя чувствует народ, заключил Пристайко.

Ранее норвежская авиакомпания Norwegian сообщила об отмене полётов над Украиной из-за напряжённой обстановки. С рекомендацией покинуть эту страну выступили следующие государства:

Британия;

Норвегия;

Япония;

США.

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