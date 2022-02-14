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Автор Николай Ткаченко

В России напомнили Штайнмайеру о его формуле после обращения к Путину

Политика

Переизбранный в воскресенье на следующий срок президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер обратился в своей речи к российскому лидеру Владимиру Путину и призвал его искать способы снижения напряженности в Европе. Глава Германии также заявил, что ответственность за создание напряженной ситуации лежит на Москве, и высказался против критики демократии Запада.

В России напомнили Штайнмайеру о его формуле после обращения к Путину

На обращение отреагировали обычные россияне, которые оставили десятки комментариев на сайте РИА Новости. И многие напомнили президенту Германии о формуле, которая в честь него же и названа.

"А этот дяденька, наверное, забыл про свою "Формулу", с помощью которой хотел остановить войну в Донбассе? И я удивляюсь, как он про СП-2 не вспомнил… Главное во всем опять Россия виновата! Это им США вбили в подкорку", — заметил Семён Семёныч.

"Штайнмайер, заставь Украину выполнить формулу Штайнмайера", — поддержал его Сергей Кукрецкий.

"По примеру Путина, не буду оскорблять Штайнмайера, хотя он это заслуживает!!! Удобно устроились европейцы! Всё хорошее, это именно они, а всё плохое это НАТО, США, ну и, конечно же, Россия!!!" — добавил Александр Берестенков.

"Разоружите украинских нацистов, признайте Донбасс и не мелите чушь. Все ваши опасения и предложения высосаны из пальца Байдена", — написал Александр Торошин.

"Ну ладно, население европейских стран, которое слышит только пропаганду, но этот-то знает, что это они дали гарантии Януковичу, это они поддерживают нацистов на Украине, это они раздербанили Украину. Он просто лицемер и подлец", — жестко высказалась Татьяна Красн.

"Начал за здравие, а кончил за упокой. Вместо того чтобы перекладывать проблемы безопасности с больной головы на здоровую, взяли и убрали бы свои базы от наших границ и соседей наших оставили бы в покое со своим НАТО", — посоветовал small_window.

"Чего сразу к Путину? К хозяину своему обращайтесь! Вы даже газом себя без его разрешения обеспечить боитесь", — заключил Вован Сидорович.

(Орфография и пунктуация авторов сохранены).

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Немецкий журналист: В Германии хотят, но боятся выступать «за» Россию
Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Олег Артюков
Темы сша киев нато москва европа россия украина донбасс германия владимир путин франк-вальтер штайнмайер
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