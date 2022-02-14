Франк-Вальтер Штайнмайер переизбран президентом Германии

Действующий президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер из Социал-демократической партии был переизбран в воскресенье на второй пятилетний срок.

Голосование прошло в 17-м Федеральном Собрании, состоящем из 736 членов Бундестага, национального парламента и представительных делегатов 16 федеральных государств.

"Штайнмайер набрал 1045 из 1437 голосов, поданных при первом голосовании", — сообщает официальный сайт Бундестага.

Альтернативный ультраправый кандидат от Германии (AfD) Макс Отте получил 140 голосов, левый — Герхард Траберт — 96, третий же, "независимый", кандидат Стефани Гебауэр -58.

86 участников голосования воздержались, 12 голосов были признаны недействительными.

Всего для переизбрания кандидатуры Штайнмайера требовалось 737 голосов.

"Я благодарю тех, кто голосовал за меня, за их доверие. И я призываю к доверию тех, кто этого не сделал", — сказал избранный президент после результатов.