Действующий президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер из Социал-демократической партии был переизбран в воскресенье на второй пятилетний срок.
Голосование прошло в 17-м Федеральном Собрании, состоящем из 736 членов Бундестага, национального парламента и представительных делегатов 16 федеральных государств.
"Штайнмайер набрал 1045 из 1437 голосов, поданных при первом голосовании", — сообщает официальный сайт Бундестага.
Альтернативный ультраправый кандидат от Германии (AfD) Макс Отте получил 140 голосов, левый — Герхард Траберт — 96, третий же, "независимый", кандидат Стефани Гебауэр -58.
86 участников голосования воздержались, 12 голосов были признаны недействительными.
Всего для переизбрания кандидатуры Штайнмайера требовалось 737 голосов.
"Я благодарю тех, кто голосовал за меня, за их доверие. И я призываю к доверию тех, кто этого не сделал", — сказал избранный президент после результатов.
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