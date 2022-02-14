"Ты слабый трус": депутат Рады обозвал Зеленского

Украинский депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива обратился к главе государства Владимиру Зеленскому из-за своего возможного ареста.

Как заявил парламентарий в своем Telegram-канале, "сейчас активно разгоняется информация", что его могут арестовать по делу о государственной измене, заведенному после того, как политик поздравил с днем рождения президента России Владимира Путина. Кива заявил, в его высказываниях увидели признаки "сепаратизма".

"Зеленский, ты слабый и трусливый, ты своей глупостью, жадностью и гордыней привел Украину на край гибели и краха. Я точно не боюсь твоих жалких конвульсий и попыток загнать меня, спровоцировать на противоправные действия, незаконно привлечь к уголовной ответственности или устранить физически!", — написал депутат.

Он отметил, что будет и дальше бороться "оставаясь верным своим принципам и целям, с твоим, Зеленский, преступным диктаторским режимом, несущим угрозу моему украинскому народу".

Как отметил депутат, власть во главе с Зеленским системно уничтожает всех, кто открыто говорит о преступлениях Киева.

Ранее Кива заявил, что у действующего президента "два пути", но он склоняется к кровавой провокации в Донбассе. При этом лидер Украины сделает всё, чтобы "сохранить награбленное" и не угодить в тюрьму.

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