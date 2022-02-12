В США считают, что вторгнуться на Украину России поможет Одесса

Телеканал США NBC News разместил карту "российского нападения" на Украину, в которой Одесса выступает на стороне "вторженцев".

Карта вторжения РФ в Украину по мнению телеканал NBC

По мнению авторов телеканала, армия РФ собирается "использовать девять различных маршрутов для полномасштабного вторжения на Украину".

В NBC считают, что Киев будут брать в окружение со стороны Клинцова и Гомеля. Россия якобы также оккупирует города Днепр, Харьков, Полтаву. Также, по утверждению телеканала, нападение готовится со стороны Крыма, Луганска, Донецка и Одессы. Это будет делаться якобы с целью "контроля над большей частью побережья Черного моря".

Территория Одессы, как и Крыма, на карте обозначены красным цветом. Из этих регионов идут стрелочки, обозначающие направление движения российских вооружённых сил.

В NBC подсчитали, что российские танки могут прибыть в Киев в течение 48 часов.

Издание Washington Post уже размещало карты возможного нападения на Украину. В сообщении говорилось о намерении Москвы завоевать две трети украинской территории.

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