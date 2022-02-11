Сатановский объяснил, в чём секрет несгибаемого упорства Элизабет Трасс

Беседа министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его британской коллегой Элизабет Трасс представляла собой верх идиотизма с точки зрения стороннего наблюдателя. Такое мнение высказал политолог, востоковед Евгений Сатановский, комментируя итоги визита главы МИД Великобритании в Москву.

Эксперт отметил, что Лавров явно не был в большом восторге от своей британской гостьи, что по окончании встречи и высказал с присущим ему чувством юмора.

"Ну, тут сложно было удержаться: очень уж по-идиотски выглядела ситуация с гордой демонстрацией непризнания российского суверенитета над Ростовом и Воронежем, перепутанными с Донецком и Луганском. Интересно, могут ли на этом основании воронежские комики, из которых наиболее известны стране Руслан Белый и Юлия Ахмедова, претендовать на получение британского вида на жительство или гражданства?" — задал вопрос аналитик.

По его мнению, секрет несгибаемого упорства главы британской дипломатии был прост, "как железнодорожная шпала" и буквально написан у неё на лице. А точнее, на той высокомерно-злобноватой, презрительной маске, которая в данном случае это самое лицо заменяла, пояснил эксперт.

"С одной стороны, есть там что-то, напоминающее то ли вставшего столбиком суриката, то ли американскую луговую собачку, то ли отечественного суслика. Мелкое и суетливое. С другой, как это ни парадоксально, от стервятника. Эдакого, карикатурного, из мультика, вроде нашего "Крылья, ноги и хвосты" или штатовского варианта "Маугли". Был там такой взлохмаченный певчий персонаж…", — заметил Сатановский в своём Telegram-канале.

Однако, судя по поведению Трасс, вместо головы у неё определённая часть тела австралийского вомбата — плотная, костистая, с хрящами и жёсткой шерстью, у которой мозгов нет, а только одни животные инстинкты, заключил политолог.

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