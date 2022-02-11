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Автор Николай Ткаченко

"Задорнов был прав": В России оценили уровень британского образования

Общество

Главе МИД Великобритании Лиз Трасс, которая отказалась на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым признавать суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями, следовало бы подарить глобус Украины. Такое предложение высказали россияне, обсуждая скандальное заявление британского дипломата.

"Задорнов был прав": В России оценили уровень британского образования

По словам источника, в ходе встречи с Трасс 10 февраля Лавров спросил британскую коллегу, признает ли Лондон суверенитет над воронежским и ростовским регионами. На это Трасс ответила, что Британия никогда этого не сделает.

По этому высказыванию россияне оценили уровень образования в соединённом королевстве. Тема вызвала бурное обсуждение на сайте РИА Новости. Вот какие комментарии оставили читатели.

«Глобус Украины подарить... Господин Лавров, вы с кем там разговариваете... Внуку 6 лет и то спросил: "Дед, а давно Ростовская и Воронежская область не в составе России?" Или это из ряда провокаций?».

«Страшно, что такие неадекватные люди находятся у власти. А образование у них действительно отсталое».

«Вот это жесть. Лавров её развел, девчонку. Если она также ориентируется в сегодняшних реалиях, то о чём с ними разговаривать. Так опозориться - талант нужен».

«Собственно, это все что нужно знать о главе МИД Великобритании. Как можно вообще быть министром иностранных дел и не знать географию? Хотя... мы же не знаем всех областей Кубы какой-нибудь…»

«Наверное, Оксфорд закончила или Кембридж. Кто там из наших ратует за западное образование, чтобы такие же неучи получались?»

«Видимо не зря она сначала в МГУ заехала. Хотела посмотреть, что такое настоящий университет. Закрыть гештальт, так сказать».

«Так может, и не надо с ними больше вести никаких переговоров? Толку от общения с персонажами из цирка никакого. Значит, серьезно они не хотят ничего обсуждать».

«Лаврову надо было спросить, признаёт ли Британия суверенитет России над Россией. Подозреваю, ответ этой гендерной мадам, был бы таким же».

«Чё, в Воронеже и Ростове-на-Дону будут паспорта Содружества раздавать?!»

«Задорнов был прав...».

(Орфография и пунктуация авторов сохранены).

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Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Наталия Красовская
Темы лондон россия воронеж украина сергей лавров ростов-на-дону великобритания
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