"Мы разберёмся сами": Порошенко жестко ответил на предложение Путина

Российскому президенту Владимиру Путину необходимо осознать, что политики на Украине могут решить свои вопросы. Об этом заявил бывший глава государства Петр Порошенко.

Так политик ответил в своем Telegram-канале на предложение российского президента предоставить ему убежище.

"Владимиру Владимировичу советую наконец-то осознать, что мы разберемся сами, здесь, на Украине", — заявил экс-глава государства.

Он отметил, что "извечная российская практика "заботиться" об украинской политике прекратилась", когда он стал президентом.

"Мы готовы таким, как господин Порошенко предоставить убежище в России", — заявил ранее российский лидер.

По словам Путина, ранее он уже предлагал бывшему главе государства предоставить убежище, если у него возникнут "какие-то сложности в будущем".

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