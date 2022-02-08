Российскому президенту Владимиру Путину необходимо осознать, что политики на Украине могут решить свои вопросы. Об этом заявил бывший глава государства Петр Порошенко.
Так политик ответил в своем Telegram-канале на предложение российского президента предоставить ему убежище.
"Владимиру Владимировичу советую наконец-то осознать, что мы разберемся сами, здесь, на Украине", — заявил экс-глава государства.
Он отметил, что "извечная российская практика "заботиться" об украинской политике прекратилась", когда он стал президентом.
"Мы готовы таким, как господин Порошенко предоставить убежище в России", — заявил ранее российский лидер.
По словам Путина, ранее он уже предлагал бывшему главе государства предоставить убежище, если у него возникнут "какие-то сложности в будущем".
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