Чем будет заниматься Поклонская в Россотрудничестве, рассказали в Кремле

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что будет делать на своём новом посту бывший прокурор республики Крым и депутат Госдумы Наталья Поклонская, получившая должность заместителя руководителя Россотрудничества 2 февраля.

По словам Пескова, то, чем Поклонская будет заниматься на своей новой работе, зависит от её начальника, руководителя Россотрудничества Евгения Примакова.

"Это зависит от руководителя этого ведомства Евгения Примакова, какие он задачи возложит на свою новую заместительницу, такие задачи она и будет выполнять. Будет ли это связано с Украиной, тоже будет зависеть от распределения обязанностей внутри ведомства", — сказал Песков.

Как напоминает "Газета.Ru", 19 января Поклонская отказалась быть послом в Кабо-Верде, сославшись на "изменение личных обстоятельств", что было подтверждено МИД РФ. После этого бывший депутат Госдумы была назначена президентом Владимиром Путиным на должность заместителя главы Россотрудничества.

Сама Поклонская сообщила, что на новой должности будет защищать права и свободы украинцев.

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