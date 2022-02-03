Политолог объяснил, как ударит по Литве запрет на транзит через Белоруссию

"Ответка" от Александра Лукашенко нанесёт серьёзный удар Литве. Так прокомментировал новость о том, что Белоруссия запрещает ж/д транзит удобрений и нефтепродуктов из этой республики, политолог, журналист-международник Александр Носович в своём Telegram-канале.

Эксперт считает, что "многострадальные Achema и Мажейкяйский НПЗ (Orlen Lietuva), работники которых и так собирались бастовать, теперь могут обанкротиться. Но самый серьёзный удар нанесён по внешнеэкономическим связям Литвы с Украиной, которые много лет вымучивали как политический приоритет, заметил аналитик.

По его мнению, возить литовские большегрузы на Украину иным транспортом вместо железнодорожного нерентабельно.

При этом Калининградскую область решение Белоруссии не задевает, пояснил Носович. Чтобы это понять, достаточно посмотреть на карту, заключил он.

Ранее стало известно о введении Белоруссией запрета на железнодорожный транзит из Литвы для группы товаров.

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