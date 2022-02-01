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Автор Елена Былкина

Путин остался недоволен результатами переговоров между США, НАТО и РФ

Политика

Владимир Путин сделал выводы по итогам переговоров со странами НАТО и посчитал, что США проигнорировали принципиальные озабоченности РФ.

Путин остался недоволен результатами переговоров между США, НАТО и РФ

После встречи с премьером Венгрии высказался о переговорах. Telegram-канал "Осторожно, новости" привёл ключевые высказывания лидера РФ по данному вопросу.

— Запад игнорирует требования Москвы о нерасширении в сторону российских границ.

— США с помощью Украины сдерживает развитие России. Россию кинули с нерасширением на восток, а сейчас провоцируют конфликт.

— Решение в связи с ответами США и НАТО будет найдено, но пока не готов сказать, в каком виде.

— Представьте, напичканная оружием, она (Украина после вступления в НАТО) начинает операцию в Крыму как член альянса. Нам, что воевать с блоком НАТО?

— Создавая угрозы для России, Украина создаёт их и для себя.

Ранее США получили от России письменный ответ на предложения по безопасности, которые Вашингтон направил в Москву.

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Пустые угрозы или красные линии: Россия, НАТО и США оценивают итоги переговоров
Автор: Елена Былкина, Куратор: Олег Артюков
Темы владимир путин
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