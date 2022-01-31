Сатановский назвал "идиотским" предложение Британии изъять имущество олигархов

Предложение британского МИДа, которое выдвинула Лиз Трасс, конфисковать собственность живущих в Великобритании олигархов — идиотское. И оно может грозить быстрым появлением русскоязычных пиратов на мировом финансовом рынке. Такое мнение высказал политолог, ученый-востоковед Евгений Сатановский в своём Telegram-канале.

Эксперт объяснил, что в таком случае могут появиться новые Дрейки, Морганы и Флинты, способные нанести западной финансово-экономической системе такой удар, которого она отродясь не испытывала. Впрочем, и поделом, считает аналитик.

Он заметил, что Британии не стоит таким образом шутить с людьми, которые сделали свои миллиарды на переломе эпох, когда Советский Союз трансформировался в то, чем его территория сегодня является.

Политолог подчеркнул, что те из них, кто выжил и устоял в междоусобных схватках времён приватизации и передела собственности последних 30 лет, обладают такой деловой и человеческой хваткой, которая западным предпринимателям и политикам и не снилась. А идею отобрать у них собственность и деньги аналитик оценил скептически. Он полагает, что британцам это вряд ли удастся. А вот посмотреть на результат их работы будет очень интересно.

"Чертовски интересно будет взглянуть на результаты этого процесса!" — заключил Сатановский.

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