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Автор Николай Ткаченко

Кедми оценил идею Британии об изъятии собственности "российских олигархов"

Политика

Глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что Лондон не исключает вероятность конфискации собственности "российских олигархов" в рамках ужесточения санкций против России. Соответствующий законопроект, как ожидается, будет представлен в парламенте Великобритании 31 января.

Кедми оценил идею Британии об изъятии собственности "российских олигархов"

Своё мнение на этот счёт высказал израильский политолог, общественный деятель Яков Кедми. Эксперт считает, что данную идею, безусловно, поддержат простые россияне.

"Думаю, весь народ России с радостью встретит конфискацию имущества всех беглых бандитов, олигархов, воров и жуликов Великобритании и пересмотр вопроса об их гражданстве. Такой единодушной поддержки Великобритания никогда ни от одного государства не получала, как получит от российского народа. Я не думаю, что от всех представителей власти в России, но вот от российского народа — точно!" — заявил аналитик в эфире ток-шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" на канале "Россия 1".

Он добавил, что это будет самое лучшее, что сделала Британия для народа России за всю историю, и выразил надежду, что такое решение будет принято.

Своё отношение к идее изъятия собственности, "нажитой непосильным трудом", выразили и россияне в комментариях на сайте издания РИА Новости. Порыв британцев они почти единодушно поддержали:

"Это было бы самым лучшим шагом по отношению простых россиян. Мы всей душой поддерживаем вас в этом нелёгком начинании. Да помоги вам Бог", — написал Иван Морозов.

"Какой прекрасный подарок бриты подготовили нам на китайский Новый год! Это просто волшебство какое-то! Нам на их репутацию — с высокой башни, как и им самим. Все те, кто душой прикипел к непосильно нажитому и выведенному в их юрисдикцию, автоматически ото всех рычагов управления в России отойдут. И это прекрасно. Разблокируются социальные лифты, которые позволят умным и предприимчивым людям, исправить косяки, допущенные крысиными королями за три десятилетия", — добавил Федор Шляпкин.

"Теперь понятно, зачем бритам войнушка в Украине. Они под шумок наших олигархов ограбят!" — предположил Юрий Яценко.

"Думаю, если такое решение в отношении российских олигархов будет принято, остальные побегут прочь из британской юрисдикции. Английские джентльмены, похоже, совсем забыли значение слова "репутация"", — высказался Руслан Тлеуж.

"Бог в помощь англичанам. Единственный случай, когда понравилось действие англичан, наших исконных врагов, — отметил Владимир Артемьев.

"Это будет самым лучшим подарком от Англии простому российскому народу. Если те решатся на такой шаг, то у россиян будет праздник", — заключила Галина Ковалева.

(Орфография и пунктуация авторов сохранены).

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Великобритания на грани голода?
Автор: Николай Ткаченко, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
Темы россия лондон яков кедми великобритания
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