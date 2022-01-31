Кедми оценил идею Британии об изъятии собственности "российских олигархов"

Глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что Лондон не исключает вероятность конфискации собственности "российских олигархов" в рамках ужесточения санкций против России. Соответствующий законопроект, как ожидается, будет представлен в парламенте Великобритании 31 января.

Своё мнение на этот счёт высказал израильский политолог, общественный деятель Яков Кедми. Эксперт считает, что данную идею, безусловно, поддержат простые россияне.

"Думаю, весь народ России с радостью встретит конфискацию имущества всех беглых бандитов, олигархов, воров и жуликов Великобритании и пересмотр вопроса об их гражданстве. Такой единодушной поддержки Великобритания никогда ни от одного государства не получала, как получит от российского народа. Я не думаю, что от всех представителей власти в России, но вот от российского народа — точно!" — заявил аналитик в эфире ток-шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" на канале "Россия 1".

Он добавил, что это будет самое лучшее, что сделала Британия для народа России за всю историю, и выразил надежду, что такое решение будет принято.

Своё отношение к идее изъятия собственности, "нажитой непосильным трудом", выразили и россияне в комментариях на сайте издания РИА Новости. Порыв британцев они почти единодушно поддержали:

"Это было бы самым лучшим шагом по отношению простых россиян. Мы всей душой поддерживаем вас в этом нелёгком начинании. Да помоги вам Бог", — написал Иван Морозов. "Какой прекрасный подарок бриты подготовили нам на китайский Новый год! Это просто волшебство какое-то! Нам на их репутацию — с высокой башни, как и им самим. Все те, кто душой прикипел к непосильно нажитому и выведенному в их юрисдикцию, автоматически ото всех рычагов управления в России отойдут. И это прекрасно. Разблокируются социальные лифты, которые позволят умным и предприимчивым людям, исправить косяки, допущенные крысиными королями за три десятилетия", — добавил Федор Шляпкин. "Теперь понятно, зачем бритам войнушка в Украине. Они под шумок наших олигархов ограбят!" — предположил Юрий Яценко. "Думаю, если такое решение в отношении российских олигархов будет принято, остальные побегут прочь из британской юрисдикции. Английские джентльмены, похоже, совсем забыли значение слова "репутация"", — высказался Руслан Тлеуж. "Бог в помощь англичанам. Единственный случай, когда понравилось действие англичан, наших исконных врагов, — отметил Владимир Артемьев. "Это будет самым лучшим подарком от Англии простому российскому народу. Если те решатся на такой шаг, то у россиян будет праздник", — заключила Галина Ковалева. (Орфография и пунктуация авторов сохранены).

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